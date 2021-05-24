Киев, , 17:03 — REGNUM В январе-апреле 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года промпроизводство на Украине выросло на 1,5%, сообщила 24 мая украинская госслужба статистики.

При этом, согласно источнику, рост промпроизводства в апреле 2021 года по сравнению с апрелем прошлого года составил 13%, с корректировкой на эффект календарных дней — 12,5%.

По сравнению с мартом этого года в апреле с учетом сезонной коррекции наблюдался рост на 2,7%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, промышленное производство на Украине в прошлом году, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 5,2%. наибольшее падение в прошлом году наблюдалось в добывающей и перерабатывающей промышленности, а также разработке карьеров. В 2019 также на Украине почти весь год наблюдалось падение промпроизводства, поэтому его нынешний рост объясняется исключительно крайне низкой сравнительной базой и тем, что в апреле прошлого года на Украине действовал режим полного локдауна.