Штат Северная Каролина, США, , 18:46 — REGNUM Штат Северная Каролина, США, предлагает заплатить жителям $25 за получение первой дозы вакцины от COVID-19, сообщает 24 мая CNN со ссылкой на объявление местного департамента здоровья и социальных услуг (NCDHHS).

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Предложение будет действовать с 26 мая по 8 июня. Граждане старше 18 лет, впервые пришедшие на вакцинацию, получат деньги в указанных больницах.

Деньги могут быть выплачены только тем, кто получает первую дозу вакцины.

Данная инициатива, говорится в заявлении, направлена на то, чтобы привлечь как можно большее количество человек к вакцинации и остановить распространение COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, лотерею с ежедневным призом в $40 тыс. среди жителей штата Мэриленд, которые сделали прививку от COVID-19, будут проводить власти региона.

Ранее подобную лотерею с главным призом в $1 млн учредили среди жителей штата Огайо.