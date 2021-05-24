Севастополь, , 17:02 — REGNUM Около трёх миллионов туристов ожидают в Севастополе в 2021 году. Об этом говорилось 24 июня на аппаратном совещании, сообщили в пресс-службе правительства города. Турсезон в городе-герое стартовал с 1 мая.

«За 10 дней майских праздников в официальных местах размещения остановились 50 тысяч человек, экскурсантов — около 160 тысяч», — доложила на совещании заместитель губернатора Мария Литовко.

Замглавы города уточнила, что ежегодно турпоток в городе увеличивается примерно на 15%. Так, всего в 2021 году в городе ожидают 3 млн туристов, но только 600 тыс. гостей остановятся в официальных местах размещения — сегодня в городе насчитывается 251 субъект туристической индустрии, в том числе 69 гостиниц. Глава Севастополя призвал жителей, сдающих квартиры и дома в аренду, легализовать работу — регистрироваться в качестве самозанятых.

Также отмечалось, что Севастополь примет участие во втором этапе программы кешбэка на детский оздоровительный отдых. Что касается программе кешбэка за туры по России, то в этой программе принимают участие 14 севастопольских гостиниц и шесть туроператоров.