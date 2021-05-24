Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Новых штаммов коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге не выявлялось. Об этом сообщил 24 мая председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мне такая информация недоступна, не знаю о выявлении новых случаев или каких-либо новых видов коронавируса, — сообщил чиновник. — С точки зрения клинической — никакого значения это не имеет».

Он также добавил, что для продолжения вакцинации эта информация также не имеет принципиального значения.

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