Калуга, 24 мая, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Калуге c 28 по 30 июня пройдет международный экономический форум на тему «Калуга 650: партнерство для развития». Об этом 24 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Arrko.ru

Участники крупного делового экономического события обсудят актуальные вопросы трансформации экономических процессов. Параллельно с форумом начнет работу XVI Германо-Российская конференция городов-партнёров — важная составляющая двусторонних отношений России и Германии. На одной площадке встретятся представители федеральной и региональной власти, госкорпораций, институтов развития, международных и российских компаний, бизнес-сообщества, ведущие эксперты и аналитики. Форум проходит в год 650-летия Калуги, поэтому архитектура программы включает различные культурные мероприятия.

Организаторами международного экономического форума выступили правительство Калужской области и Ассоциация инновационных регионов России. В Калужской области свои проекты реализуют 223 компании более чем из 30 стран мира — это и крупнейшие мировые концерны, и небольшие семейные компании. Инвесторы признают, что среди российских регионов Калужская область — одна из лучших точек входа для бизнеса.