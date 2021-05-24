Москва, , 16:59 — REGNUM У электротранспорта в России очень большие перспективы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал высказывание председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о том, что электротранспорт в ближайшие 10 лет сможет занять серьезную нишу.

«То, что электротранспорт имеет огромные перспективы, это понимают многие. Это подтверждает и статистика. Общий объем российского авторынка за первый квартал 2021 года составил 387,3 тыс. автомобилей. В январе-марте продано 307 новых электромобилей, что в шесть раз больше показателей прошлого года. Планы Минэкономразвития тоже впечатляют: 418 млрд руб. на развитие электротранспорта в России до 2030 года. В указанную стоимость заложено строительство 20 тыс. зарядных станций к 2024 году и 150 тыс. — к 2030 году. Они будут создаваться из расчета одна станция на десять автомобилей (для городов) или на 100 км (для федеральных автодорог)», — рассказал Тимофеев.

По его словам, так как 30−40% стоимости электроавтомобилей составляет цена аккумуляторных батарей, то можно рассчитывать, что с удешевлением и ростом устойчивости к морозам (чтобы быстро, как телефоны, не разряжались) электротранспорт в России займёт ощутимую долю.

«С точки зрения экологии, остаётся вопрос — проблема с утилизацией аккумуляторов. Она не решена во всем мире», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с развитием в РФ электротранспорта высказался экономист Михаил Делягин.