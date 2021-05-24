Череповец, Вологодская область, , 17:19 — REGNUM Вологодские продукты всегда отличались высоким качеством и хорошим вкусом. Об этом 24 мая заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на всероссийском молодежном экологическом форуме в «Экосистема» в Торово Вологодском области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обращаясь к участвующей в форуме молодежи, Новиков отметил, что во время, когда он был в их возрасте, вологодское масло считалось деликатесом, который сложно было найти в продаже.

«Когда я был в юном возрасте и жил в Нижнем Новгороде и на полках была только морская капуста и томатный сок, вологодское масло было деликатесом, который нигде не продавали. То, что сейчас вологодское масло и другие вологодские продукты доступны в разных регионах страны — это здорово», — сказал он.

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