Багдад, , 16:56 — REGNUM Реактивный снаряд разорвался возле авиабазы в Ираке, занятой американскими военными, сообщает 24 мая агентство Associated Press.

Взрыв произошел возле авиабазы Эйн Аль-Асад в иракской провинции Анбар.

По данным агентства, в результате ракетного удара пострадавших нет, материальный урон выясняется.

По некоторым данным, ракета взорвалась в населенном пункте, расположенном недалеко от авиабазы.

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