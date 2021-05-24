Мадрид, , 16:56 — REGNUM 35-летний испанский центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не попал в заявку национальной сборной Испании на Чемпионат Европы 2020 по футболу.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике 24 мая сформировал заявку на турнир.

Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Унай Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»).

Защитники: Хосе Гайа («Валенсия»), Хорди Альба («Барселона»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Ляпорт и Эрик Гарсия («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Диего Льоренте («Вильярреал»).

Полузащитники: Маркос Льоренте и Коке («Атлетико»), Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Педри («Барселона»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Фабиан Руис («Наполи»).

Нападающие: Дани Ольмо («Ред Булл Лейпциг»), Микель Ойярасабаль («Реал Сосьедад»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Пабло Сарабия («Пари Сен-Жермен»), Альваро Мората («Ювентус»).

Впервые в истории ни один игрок мадридского «Реала» не получил вызов в национальную сборную Испании на международный турнир.