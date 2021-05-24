Брюссель, , 16:55 — REGNUM Белорусский постпред в Европейском союзе Александр Михневич вызван во внешнеполитическую службу ЕС (ЕВС) в связи с инцидентом с самолётом Ryanair компании, сообщили 24 мая в пресс-службе ЕВС.

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Поручение вызвать Михневича было дано генсеку ЕВС Стефано Саннино верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Брюссель выражает Минску осуждение «недопустимого шага белорусских властей, которые принудили гражданский самолёт совершить посадку в Минске и задержали его пассажира Романа Протасевича» накануне, 23 мая.

В сообщении ЕВС сказано, что Минск своими действиями «поставил под угрозу безопасность пассажиров и экипажа» самолёта. Михневичу генсек ЕВС сказал, что Минск сделал ещё одну «возмутительную попытку заглушить все голоса оппозиции в стране».

ЕС требует, чтобы власти Белоруссии освободили Протасевича. Вопрос ЕС намерен обсудить сегодня, 24 мая, на заседании Евросовета.

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