Минск, , 02:59 — REGNUM Интересно, что санкции Белоруссии против западных фирм, серьезно повредившие российские интересы, были восприняты Москвой «с пониманием». как такое возможно в принципе, разбирался постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Находясь с Россией в одном Экономическом Союзе ЕАЭС, Белоруссия ухитряется регулярно вредить своему партнеру различными непродуманными или просто эгоистическими действиями, из которых самое простое и привычное — дискриминация российских товаров на белорусском рынке. Впрочем, подобной дискриминации подвергаются в Белоруссии не только российские товары, но также и товары других членов ЕАЭС.

Поскольку внутреннее регулирование в рамках ЕАЭС к принуждению недобросовестных конкурентов приспособлено слабо, Минск этой слабостью с удовольствием пользуется. Теперь же история с санкциями против западных фирм, которая косвенно, но болезненно ударила и по российским производителям, заставляет задуматься о «рыночном» поведении Белоруссии еще раз. Неужели снова российское руководство пожертвует интересами субъектов хозяйствования РФ? Читайте статью Сергея Артёменко «Лукашенко вводит санкции против России — Москва это поддерживает».