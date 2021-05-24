Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге официально не зарегистрировано ни одного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 мая сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам представителя Роспотребнадзора, ни один из лечащих врачей «не позвонил и не сказал, что этот человек более повторно».

«Для того, чтобы убедиться, что заболевание человека произошло повторно, нужно провести экспертную оценку истории болезни как по первому случаю, если он был таковым, так и по второму, — пояснила Чхинджерия. — Для того, чтобы специалисты сделали заключение, на самом деле то была коронавирусная инфекция или ошибочно диагноз был поставлен, либо он вообще нигде не был официально зарегистрирован».

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 433 833 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 14 077 человек. Выздоровели 397 733 человека.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде российских регионов есть случаи повторного заболевания ковидом.

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