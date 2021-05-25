Минск, , 07:19 — REGNUM Большое желание засидевшегося на своем посту президента Белоруссии Александра Лукашенко наказать Запад за недостаточную радость по поводу его победы на прошлогодних президентских выборах вылилось в наказание для белорусов, что привычно, и почему-то России. Как это получилось и почему санкционная деятельность белорусского руководства оказалась настолько вредительской, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

У меня всё есть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Причиной, по которой многочисленные западные компании попали под белорусские санкции, стал их отказ спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Минске. Но, видимо, в слепой ярости наказывая непослушных капиталистов, Минск нанес немалый ущерб белорусским гражданам, которым теперь придется переплачивать за привычную продукцию, которую просто трудно заменить.

Как, например, моторные масла и средства по уходу за автомобилем, но и не только они. Мало того, замахнувшись в сторону Запада, исполнители воли оскорбленного таким хоккеем Лукашенко вдарили и по российским интересам. Как это у них получилось?

Читайте статью Сергея Артёменко «Лукашенко вводит санкции против России — Москва это поддерживает».