Лукашенко показал кулак Западу, а зацепил Россию
Минск, 25 мая, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Большое желание засидевшегося на своем посту президента Белоруссии Александра Лукашенко наказать Запад за недостаточную радость по поводу его победы на прошлогодних президентских выборах вылилось в наказание для белорусов, что привычно, и почему-то России. Как это получилось и почему санкционная деятельность белорусского руководства оказалась настолько вредительской, рассказывает постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.
Причиной, по которой многочисленные западные компании попали под белорусские санкции, стал их отказ спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Минске. Но, видимо, в слепой ярости наказывая непослушных капиталистов, Минск нанес немалый ущерб белорусским гражданам, которым теперь придется переплачивать за привычную продукцию, которую просто трудно заменить.
Как, например, моторные масла и средства по уходу за автомобилем, но и не только они. Мало того, замахнувшись в сторону Запада, исполнители воли оскорбленного таким хоккеем Лукашенко вдарили и по российским интересам. Как это у них получилось?
Читайте статью Сергея Артёменко «Лукашенко вводит санкции против России — Москва это поддерживает».