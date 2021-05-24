Рига, , 16:51 — REGNUM Одним из главных минусов дистанционного обучения школьников и гимназистов Латвии в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 стало резкое падение их успеваемости, что грозит тысячам таких детей либо продлением учебного года, либо отчислением. Об этом сообщил новостной портал гостелерадиовещания Латвия lsm. lv со ссылкой на руководителей учебных заведений страны.

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Так, директор Лимбажской государственной гимназии Гунта Лаце признала, что у почти 100 учеников зафиксирована недостаточная для перевода в следующий класс успеваемость. Еще зимой таких было чуть больше 30.

«Я заметила, что ученики просто не хотят физически контактировать. Если, например, им звонишь, они не отвечают. Общение через почтовые электронные сообщения им кажется допустимым», — сообщила социальный педагог Байба Цируле, которая признала, что число детей с плохими оценками или пропуском занятий и различных контрольных работ слишком велико.

«Проблемы возникают у всё большего количества учеников. В том числе среди тех, у кого раньше не было сложностей — ни в обучении, ни психологических», — признался психотерапевт Нилс Саксс Константинов, работающий с подростками.

По оценкам журналистов, в рамках системы образования Латвии таких «проблемных» учеников может насчитываться несколько тысяч человек.