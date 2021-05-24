Москва, , 16:51 — REGNUM Структура российского рынка труда не вернется к своему доковидному состоянию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала высказывание помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что до конца 2021 года рынок труда РФ вернется к докризисным показателям.

«Да, рынок труда постепенно восстанавливается. Если судить по официальным данным уровня безработицы, то, действительно, идет постепенное его снижение. Может, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но это зависит не только от простого возврата к доковидному состоянию, — пояснила экономист. — Коронавирусный период привел в определенное движение рынок труда. Компании стали более взвешенно подходить к выявлению резервов эффективности, переходу на дистанционные формы занятости».

Поэтому, как полагает Иванова-Швец, возврата к доковидному состоянию по структуре занятости, скорее всего, не будет.

«Многим, кто потерял работу в период пандемии, требуется больше времени на поиск работы, обучение, приобретение новых навыков, а может и кардинальной смены деятельности, — уточнила экономист. — Некоторые уходят в разряд самозанятых, чтобы чувствовать себя более уверенно. Так, по данным на март 2021 года, в стране численность зарегистрированных самозанятых увеличилась до 1,5 млн человек. Но если до конца года не произойдёт никаких изменений в экономическом и ограничительном направлении, то рынок труда восстановится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что Орешкин должен объяснить, за счет чего восстановится рынок труда.

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