Москва, , 16:49 — REGNUM Скорее всего, в России продолжится рост стоимости полимерной упаковки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ задумались о регулировании цен на сырье, которое используется для изготовления полимерной упаковки.

«Любое вмешательство в рыночное ценообразование чревато далеко идущими последствиями. Поэтому прибегать к этому нужно крайне осторожно, — предупредил Хестанов. — Рост цен на упаковку обусловлен ростом цен на сырье на мировом рынке, ослаблением рубля и достаточно высокой российской инфляцией. Инфляция уже начинает замедляться, но останется высокой еще один-два квартала. Скорее всего, некоторое время рост стоимости упаковки продолжится. Однако не стоит драматизировать его эффект для конечного потребителя: обычно вклад упаковки в цену готового продукта редко превышает 2−6%. При этом чем крупнее фасовка, тем менее значима стоимость упаковки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России будут регулировать цены на материал для изготовления полимерной упаковки.

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