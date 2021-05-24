Ярославль, , 16:49 — REGNUM В деревне Легчаниха Некрасовского района Ярославской области 23 мая во время выпаса от удара тока погибли 4 коровы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил хозяин погибших животных фермер Василий Гайович.

Место происшествия

«Коровы были на выпасе, набрели на эту линию, как дотронулись, так сразу и полегли под этими проводами. Сейчас патологоанатом вскрывает. Там столб лежал, сгнивший, он упал и лежал на земле. Высокое напряжение — 10 тысяч вольт. У меня ребёнок, дочка пасла этих коров, 17 лет. Её чудом не убило. Понимаете? Просто чудом не убило», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM собственник животных Василий Гайович.

Жители думали, что лежащие на земле провода обесточены.

«Я спросил у знакомого электрика, и он мне объяснил, с одной стороны идёт два провода, а с другой один. И он упал на ту сторону, где один провод — всё осталось работать. Если бы на другую, то у них бы замкнуло и вышибло, а так не получилось никакого замыкания и всё. К нему подходишь и он убивает, вот и всё. Мы-то думали, что вот столб валяется, значит линия отключена», — пояснил собственник

Теперь мужчине предстоят большие расходы — погибших животных нужно утилизировать, помимо этого и сами коровы стоят недешево.

«25 рублей с килограмма только за утилизацию мне надо заплатить. Это уже практически по 10 тысяч за каждую корову. И каждая корова по минимуму стоит тысяч по 80, плюс, плюс, плюс, плюс. Одна была неотелёная, через неделю должна была отелиться. Так что ущерб очень большой», — рассказал мужчина.

Фермер планирует требовать компенсацию у энергетиков в добровольном порядке или через суд.