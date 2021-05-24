Симферополь, , 16:48 — REGNUM Сотрудники ряда санаториев Республики Крым стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции — иностранцы въезжали в Крым якобы на лечение. Схема была раскрыта сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным пресс-службы УФСБ, сотрудники санаториев с использованием служебного положения оформляли от имени юридического лица приглашения на прохождение лечения в санатории, что давало иностранным гражданам право въезда на территорию РФ в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Следствие полагает, что иностранцев направляли в Крым посредники, предоставлявшие сотрудникам санаториев необходимые для оформления приглашений сведения, документы и контакты иностранцев.

Всего УФСБ возбудила десять уголовных дел — пять по части 2 статьи 322.1 УК России («Организация незаконной миграции с использованием служебного положения») и пять уголовных дел по части 5 статьи 33, пункту «в» части 2 статьи 322.1 УК России («Пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан»). Подозреваемым теперь грозит до семи лет лишения свободы.