Санкт-Петербург, 24 мая, 2021, 16:54 — ИА Регнум. На кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга, между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе, две ночи подряд будут полностью перекрывать движение автотранспорта. Об этом 24 мая сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дарья Драй ИА REGNUM КАД Петербурга

Движение по основному ходу КАД будет перекрываться в связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать движение будут две ночи подряд. В первую ночь внутреннее кольцо КАД, а во вторую — внешнее. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут», — добавил Пузыревский.

Полное перекрытие КАД на участке запланировано на ночь с 26 на 27 мая — на внутреннем кольце КАД и с 27 на 28 мая — на внешнем кольце КАД с 00:00 до 00:20 мск.