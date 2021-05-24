Киев, , 16:51 — REGNUM Неофициальный рупор Демократической партии США, издание The Washington Post, в своих материалах прямо дает понять украинской власти во главе с Владимиром Зеленским, что для решения проблемы Донбасса Киев должен договариваться, но президент и его соратники демонстрируют конфронтационный стиль поведения, свидетельством чего являются репрессии против главного украинского переговорщика Виктора Медведчука.

Об этом пишет в своей статье «Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации — нужны переговорщики, настроенные на мирное решение» украинский эксперт-международник Дмитрий Джангиров.

Джангиров обращает внимание, что накануне The Washington Post опубликовал статью о том, что если Украина выступит инициатором обострения в Донбассе, то США и НАТО не будут ее защищать. В связи с этим политолог делает вывод, что США и Запад в целом требуют от официального Киева решать проблему Донбасса исключительно путем переговоров.

«Так что, если Зеленский и компания относятся к отечественным аналитикам по принципу «Нет пророка в своем отечестве», то пусть серьезно воспримет предупреждения иностранных обозревателей. Которые прямо указывают — заявления президента Зеленского о деоккупации территорий могут подразумевать только переговорный путь. При этом репрессии против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком свидетельствуют, что Владимир Зеленский и компания избрали конфронтационный стиль поведения», — отмечает эксперт.

Джангиров поясняет, что даже «записи» переговоров, на которых якобы звучит голос оппозиционного политика, подтверждают его репутацию «переговорщика №1» по Донбассу.

«Что самое интересное, даже «записи», которые предъявляют оппоненты — отмечу, что их достоверность никто так и не доказал — работают на имидж Медведчука. Если эти «записи» хотя бы наполовину правда, то получается, что Медведчук решает практически любые вопросы между Украиной и Россией… Как мы помним, выдача в одностороннем порядке республиками четырёх женщин-заключенных, которых они согласились отпустить при посредничестве Медведчука, и вызвала нынешний приступ ярости в офисе президента, завершившийся санкциями, закрытием каналов и высосанным из пальца уголовным делом против главы политсовета ОПЗЖ. Кстати, в итоге женщины продолжили отбывать свои многолетние сроки в местах заключения на территории непризнанных ДНР и ЛНР. И с тех пор все переговоры об обмене пленными забуксовали», — констатирует эксперт-международник.

В завершение политолог констатирует, что сейчас и Минский процесс по урегулированию, и «нормандский формат» поставлены на паузу. Джангиров также напоминает заявление главы украинской делегации контактной группы Леонида Кравчука о том, что Киев будет определяться со своей позицией по выполнению Минских соглашений по итогам встречи лидеров США и РФ, и предполагает, что Вашингтон предложит Киеву договариваться с Москвой на основе Минских соглашений, а значит Украине будет нужен сильный переговорщик.

ИА REGNUM напоминает, что 6 мая, в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Украину в полной поддержке со стороны Вашингтона, но при этом призвал власти страны «к достижению прогресса при проведении реформ по борьбе с коррупцией».

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