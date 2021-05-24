Мадрид, , 16:45 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» и национальной сборной Бельгии Эден Азар высказал желание покинуть мадридский «Реал». Футболист хочет вернуться в лондонский «Челси». Об этом 24 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Однако «Челси», вероятнее всего, проигнорирует желание Азара вернуться из-за отсутствия в построениях Томаса Тухеля позиции левого вингера.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Эден Азар принял участие в 14-ти матчах чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов футболист отметился одним голом в пяти играх.

Эден Азар перешел в «Реал» 1 июля 2019 года из «Челси» за 100 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает бельгийца в 40 миллионов евро. Текущее соглашение Азара со «сливочными» рассчитано до конца сезона 2023/24.

29 мая «Челси» встретится с «Манчестер Сити» в Порту (Португалия) на стадионе «Драгао» в рамках финала Лиги Чемпионов сезона 2020/21.