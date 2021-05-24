24 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили новость о том, что национальная авиакомпания Латвии AirBaltic не будет летать над Белоруссией после инцидента с экстренным приземлением в Минске лайнера ирландского перевозчика Ryanair.

Мирослава Романенко, , 18:34 — REGNUM Национальная авиакомпания Латвии AirBaltic не будет летать над Белоруссией после инцидента с экстренным приземлением в Минске лайнера ирландского перевозчика Ryanair. Об этом латвийский министр транспорта Талис Линкайтс заявил 24 мая.

Мечты о полете Цитата из м/ф «Икар и Мудрецы». Реж Федор Хитрук. 1976. СССР

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители украинского канала «Первый независимый». Многие усмотрели в данной новости повод для иронии. Некоторые также отметили, что может увеличиться стоимость билетов на рейсы авиакомпании.

«Правильно, и Украине надо так сделать. Летайте через Южный полюс, братья», — написал Anatol S.

«Правильно, бойтесь», — пишет Natali D.

«Ну что ж, значит, цена билета увеличится, кому хуже?» — не без иронии спросил Валерий Р.

«Какая опасная эта Белоруссия!» — иронизирует Виталий Т.

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Самолет авиакомпании AirBaltic (сс) Aleksandrs Samuilovs

«А на каком они топливе летят? А-а-а, поставки РФ или РБ… Всё ясно. Дешёвый понт дороже денег», — добавил Александр А.

«Дома пусть сидят, чтобы не долетаться», — написала Ольга К.

«Хоть где-то стало легче дышать», — добавила Алла Г.

«Что делают эти идиоты? Осложняют жизнь людям. Кто вам дал право издеваться над пассажирами?» — спросила Lora G.

«Вы, главное, Тихановскую в те самолётики не сажайте, и будет вам счастье!» — написал Влад Г.

«Под землей летать будут», — отреагировала Надежда И.

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«Билеты подорожают, если в обход. Ну, если не боятся конкуренции… В чём я сомневаюсь. Громко анонсировали да тихо отменят через месяц», — добавила Лариса И.

«А Лукашенко пускай прекратит переброску через прибалтийские порты, за счёт чего формируется основная доходная статья бюджета всех прибалтов. Вот тогда запоют», — написал Олександр Г.

«Ну теперь Тихановскую не выкрадут», — иронизирует Александр М.

Светлана Тихановская © BMEIA. Gruber

«Отлично, чище воздух будет», — добавила Марфа И.

«Лукашенко уже посыпает голову пеплом…» — иронизирует Oleg B.

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Напомним, 23 мая в аэропорту Минска был задержан бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.