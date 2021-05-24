Москва, , 16:43 — REGNUM «Роскосмос» и Китайское космическое агентство достигли устной договоренности о взаимной интеграции пилотируемых космических кораблей и сверхтяжелых ракет, сообщает 24 мая «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» по науке Александра Блошенко.

«У нас уже состоялся разговор устный о возможной интеграции нашего сверхтяжа к их китайскому кораблю и, наоборот, их корабля к нашему сверхтяжу», — цитирует его слова агентство.

По утверждению Блошенко, следующим этапом работы в этом направлении будет составление протоколов и технических научных заключений.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о возможности взаимной адаптации российской и китайской космической техники.

Тогда же стало известно о подписании российско-китайского меморандума о о создании научной лунной станции.

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