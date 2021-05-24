Москва, , 16:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал выводы из политики США по свержению различных лидеров государств. Об этом 24 мая заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

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«Когда ты видишь, что уничтожают президентов страны, например, в Ливии, и как это делается и кто следит в этом время по телефону и чмокает — я имею в виду, конечно же, Америку, — то уже не остаётся никаких сомнений в том, что надо что-то этому противопоставлять», — заявил Калашников.

«Бороться со своими врагами, пусть и такими методами, тоже допускает Лукашенко. Видимо, надо», — указал он.

23 мая в Белоруссии экстренно посадили летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair, на борту которого находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.Самолёт совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Для сопровождения лайнера по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29. Позже в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД подтвердили задержание Протасевича.