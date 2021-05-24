Пекин, , 18:47 — REGNUM Директор лаборатории Пекина по биологической безопасности сообщил 24 мая, что новый доклад разведывательного сообщества США (IC), указывающий на первые случаи заражения COVID-19 среди китайских ученых в 2019 году, является «сплошным враньем». Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ.

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«Эти претензии не обоснованы», — сообщил директор лаборатории Юан Цзиминг и добавил, что «лаборатория не знала об этой ситуации и он даже не знает, откуда такая информация могла взяться».

В CNN связалась с МИД Китая с просьбой прокомментировать доклад. В министерстве сообщили, что проведут ежедневный брифинг в понедельник, 24 мая, в 15:00 по местному времени.

Напомним, сегодня ранее The Wall Street Journal сообщил со ссылкой доклад IC, что как минимум трое ученых Уханьского института вирусологии КНР заболели предположительно COVID-19 в тяжелой форме еще в ноябре 2019 года.

Отмечается, что данная информация способна усилить призывы к проведению более масштабного расследования о происхождении COVID-19.

По данным издания, три исследователя заболели так тяжело, что им потребовалась помощь медиков в стационарах, а симптомы их болезни напоминали симптомы гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день у ученых есть четыре гипотезы о передачи коронавируса SARS-CoV-2 человеку.

Первая — прямое распространение зоонозов, то есть прямая передача коронавируса от какого-то животного человеку. Вторая гипотеза заключается в том, что вирус передался через промежуточный вид животного, потенциально более близкого к человеку, где вирус потенциально может адаптироваться, а затем распространиться и перейти к людям.

Третья гипотеза призвана раскрыть пищевую цепь, через которую передавался вирус. В частности, речь может идти о замороженных продуктах, которые выступили в качестве поверхности для передачи вируса населению.

Четвёртая гипотеза описывает неизвестный инцидент, связанный с работой лаборатории, то есть речь идёт о лабораторном происхождении коронавируса.