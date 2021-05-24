Мадрид, , 16:38 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Сообщается, что президент испанского клуба Флорентино Перес больше не может рассчитывать на тренера из-за неудовлетворительных результатов. Решение по уходу тренера будет принято через неделю, так как команда ушла в отпуск после завершения сезона. Об этом 24 мая сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне испанской Примеры мадридский «Реал», набрав 84 очка после 38-ми туров, занял вторую позицию в турнирной таблице лиги. Победителем чемпионата стал мадридский «Атлетико». В рамках Лиги Чемпионов «Реал» выбыл на стадии ½ финала, потерпев поражение от лондонского «Челси» по итогам двухматчевого противостояния (1:1, 2:0).

Зинедин Зидан вернулся в мадридский «Реал» 11 марта 2019 года после отставки Хулена Лопетеги. Под руководством французского специалиста «королевский клуб» трижды подряд становился победителем Лиги Чемпионов в сезонах 2015/16, 2016/17 и 2017/18.