Варшава, , 16:37 — REGNUM Члены профсоюза шахтеров, которые работают на шахте «Турув» (Польша), намерены 25 мая заблокировать дороги у границы с Чехией. Данную акцию они планируют осуществить в знак протеста против решения Суда ЕС, предписывающего закрыть их шахту. Об этом сообщает Polskie Radio.

По словам главы профсоюзной ячейки Войцеха Ильницкого, это будет «лишь прелюдия к более серьезному противостоянию с решением суда Европейского союза».

«Мы находимся в таком отчаянии, что нас уже ничто не остановит. То, как мы намерены действовать на этой неделе, можно назвать деликатной реакцией, хотя она и так усложнит многим жизнь. На следующей неделе, если к нам не прислушаются, мы будем использовать совсем другой подход. Такой, что и Германия, и Чехия начнут просить помощи у ЕС», — сказал Войцех Ильницкий журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду.