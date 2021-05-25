Москва, , 07:44 — REGNUM Дмитрий Александрович Зайцев (1918−1944) умел и любил летать. В 1940 году он досрочно окончил Борисоглебское военное авиационное училище. К началу войны в звании младшего лейтенанта командовал звеном 2-го истребительного авиаполка 36-й истребительной авиационной дивизии Киевской зоны ПВО.

Дмитрий Александрович Зайцев

4 июля 1941 года Зайцев вылетел на самолете И-16 на перехват немецкого разведчика Ju-88, который двигался к Киеву. Обнаружив его на высоте 2 000 м., пилот атаковал противника. Израсходовав все боеприпасы, Дмитрий Александрович таранил самолет, обрубив винтом хвостовое оперение. Два вражеских летчика выбросились с парашютами и были захвачены в плен. Младший лейтенант же успешно приземлился на свой аэродром.

Всего во время обороны Киева Зайцев сбил 5 самолетов противника, а еще 7 пилоты его звена.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1941 года младший лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 356).

Всего за время войне Зайцев совершил 130 боевых вылетов, сбив 13 вражеских самолетов лично и еще 2 в составе группы.

В 1944 году Дмитрия Александровича, ставшего к этому времени майором, назначили летчиком-инспектором по технике пилотирования военно-воздушных сил Северного фронта ПВО, но вскоре он погиб в авиационной катастрофе.

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