Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM В Екатеринбурге открыли мемориальную доску известному поэту Борису Рыжему. Об этом сообщили в сообществе «Поэт Борис Рыжий. Сообщество почитателей» в соцсети «ВКонтакте».

"Журнал Урал, здесь работал и публиковался поэт Борис Рыжий», — написано на табличке.

Объект сделан из бронзы. Доску разместили в здании редакции журнала «Урал» на улице Малышева. Для того чтобы установить табличку, был организован сбор средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хулиганы сломали мемориальный объект в память о Борисе Рыжем на Вторчермете, где долгое время жил поэт.

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