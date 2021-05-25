Москва, , 07:27 — REGNUM Петр Лукьянович Пашин (1916−1996) воевал с февраля 1943 года. К началу Курской битвы в звании сержанта служил пулеметчиком 1087-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии в 13-й армии.

Петр Лукьянович Пашин

Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, «работая первым номером станкового пулемета, сержант Пашин с момента прорыва обороны противника (26.08.43 г.) умело использовал свой станковый пулемет для уничтожения врага. При прорыве обороны противника тов. Пашин из станкового пулемета уничтожил до 50 немцев. В последующих боях за деревни Лобки, Пристать (Брянская область) (…) уничтожил до 160 фрицев. При форсировании рек Десны, Днепра, Припяти сержант Пашин пулеметным огнем прикрывал переправу нашей пехоты, чем обеспечил форсирование рек без потерь».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1678).

Также за годы войны Пашина наградили орденом Красной Звезды за уничтожение пяти автомашин и 30 военнослужащих противника в селе Дремайловка (Черниговская область).

В 1946 году Пашин был демобилизован. Жил в селе Озерово (Золотухинский район Курской области), где работал председателем сельсовета.

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