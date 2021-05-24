Омск, , 16:33 — REGNUM Омские следователи проводят доследственную проверку по информации о смерти 22-летнего легкоатлета Григория Маляренко во время тренировки по бегу. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

По предварительным данным, мастер спорта России скончался днём 24 мая на стадионе «Сибирский нефтяник» в Омске во время тренировки по бегу. Спортсмену стало плохо во время занятий, он пожаловался на боли в области сердца. На стадион приехала скорая помощь, однако спасти легкоатлета не удалось.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в омском министерстве спорта заверили, что температурный режим в легкоатлетическом манеже, где 24 мая занимался спортсмен, был комфортным.

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