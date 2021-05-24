Таллин, , 16:32 — REGNUM В понедельник, 25 мая, Харьюский уездный суд Эстонии вынес приговор по громкому делу о ДТП с жертвами в Таллине. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV во время прямого включения из здания суда. Автопроисшествие получило широкий резонанс в стране, а следствие и судебные заседания находились в центре внимания общественности с лета 2020 года.

Согласно решению суда, главный виновник аварии Иса Халилов приговорен к 10 годам лишения свободы, второму обвиняемому Вячеславу Калашникову назначили наказание в виде трех лет тюремного заключения.

По данным прокуратуры, 20 июня 2020 года обвиняемые совместно и согласовано на двух машинах начали свою поездку из центра Таллина в сторону района Ласнамяэ. Вячеслав Калашников находился за рулем Chevrolet Camaro, а Иса Халилов управлял BMW X5.

На Лаагна теэ Вячеслав и Иса стали неуклонно наращивать скорость, которая достигла 190−200 километров в час. Примерно на этой скорости BMW Халилова врезался в движущуюся впереди автомашину Volvo, а затем на ехавший рядом Ford. Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota. Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины.

В результате аварии погибли 61-летняя женщина и 39-летний водитель Ford, четыре человека были госпитализированы.