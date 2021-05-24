Москва, , 16:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Винокурова российским послом в Гватемале, сообщает 24 мая официальный сайт правовой информации.

«Назначить Винокурова Владимира Николаевича чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Гватемала», — сообщается в тексте указа.

Одновременно с этим Владимир Винокуров был освобождён от должности посла Российской Федерации в Ямайке и по совместительству в Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Федерации Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, а также от обязанностей постоянного представителя России при Международном органе по морскому праву в ямайском Кингстоне.

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