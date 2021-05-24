Москва, , 16:32 — REGNUM Если бы правительство России на самом деле захотело помочь нуждающимся и решить вопрос с продовольственными карточками, то оно давно сумело бы это сделать, невзирая на организационные и технические сложности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал инициативу Торгово-промышленной палаты РФ о целевых выплатах бедным гражданам РФ, на которые они могли бы покупать продукты питания.

«Это уже чуть не 25-й заход на тему продовольственных карточек, — сказал Зубец. — К сожалению, правительство так и не сделало ничего для того, чтобы эти карточки были выпущены и розданы народу. Есть подозрения, что они просто не хотят тратить деньги и изыскивать резервы на то, чтобы финансировать такую программу. Если же говорить о технических проблемах, то надо понять, кто у нас малоимущий. Потому для этого надо собирать информацию не по людям, а по домохозяйствам, чтобы понять, кто реально беден, а кто нет. Если у человека ноль доходов, то это не значит, что он беден. Может быть, у него жена зарабатывает или муж. То есть надо проверять, кто реально беден. Например, по фактам приобретения дорогого имущества. То есть надо выяснять, реально ли страдают люди или они работают в «сером» секторе экономики».

Как пояснил Зубец, чтобы решить эту проблему, нужно много сил и ресурсов для того, дабы создать единую картину уровня благополучия и благосостояния жителей РФ.

«Но если бы была добрая воля правительства, то можно было в обход этой проблемы раздать такие карточки всем пенсионерам. Или, например, тем людям, которые являются инвалидами. То есть было бы желание и политическая воля, правительство давно бы все сделало, — сказал Зубец. — Поэтому главная проблема — это нежелание изыскивать финансирование, которое может быть довольно значительным. В результате борьба с бедностью где была, там и осталась. То есть нет ускоренного увеличения пособий, увеличения пенсий. Президент ставит задачу, а со стороны правительства ноль реакции. Та же история, что и с Центральным банком. Президент ставит задачу по разгону экономики, а ЦБ поднимает процентную ставку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что идею Торгово-промышленной палаты России о целевых выплатах нуждающимся гражданам вряд ли можно считать эффективной мерой.

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