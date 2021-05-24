Клепиковский район, , 16:33 — REGNUM По результатам доследственной проверки по информации об утечке бытового газа на базе отдыха на базе отдыха «Белозерье» Клепиковского района Рязанской области возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Компания взрослых с малолетними детьми арендовала один из домиков на базе отдыха у индивидуального предпринимателя. Ночью 14 февраля 2021 года в техническом помещении, произошёл хлопок газа и начался пожар. Взрывной волной выбило закрытую на замок входную дверь техпомещения, а также вырвало вешалку с верхней одеждой гостей. Отдыхающие выбирались из горящего домика через окна.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».