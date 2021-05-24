Вашингтон, 24 мая 2021, 16:31 — REGNUM Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в городе Женеве (Швейцария), сообщает 24 мая корреспондент телеканала NBC Джефф Беннетт в Twitter.
Он уточнил, что Женева в администрации Байдена рассматривается как «наиболее вероятное место встречи».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 мая, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал вопрос места встречи двух президентов «техническим моментом».
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