Вашингтон, 24 мая, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в городе Женеве (Швейцария), сообщает 24 мая корреспондент телеканала NBC Джефф Беннетт в Twitter.

White House Джо Байден и Владимир Путин. 2011

Он уточнил, что Женева в администрации Байдена рассматривается как «наиболее вероятное место встречи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 мая, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал вопрос места встречи двух президентов «техническим моментом».