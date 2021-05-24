Воронеж, , 16:31 — REGNUM Крупный микрорайон Воронежа останется без воды в связи с проведением ремонтных работ 25 мая, сообщили в пресс-службе РВК «Воронеж».

Специалисты будут проводить плановые работы по замене изношенной задвижки диаметром 300мм на водопроводной линии.

В связи с этим с 10:00 до 17:30 будет ограничено водоснабжение в квартале «Дубрава»: в домах 98а, 92, 92а, 92б, 94, 96а, 98, 100, 102, 107, 104а, 104б, 104в, 112, 114, гаражи, 102б, 102в, 114а, 116в, 116б, 116а, 114в, 110а, 110б, 110в, 110 г, 110д, 110и, 110е, 110л, 102в, 102в корпус 2, в домах 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107б, 107/1, 107д, 103а, 107а, 105а, 107б) по улице Шишкова, а также в школе по адресу Московский проспект, 108. Жителей просят запастись водой заранее.

Ранее РВК сообщил о прокладке 115 метров новой канализационной линии в Коминтерновском районе.