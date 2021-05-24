Москва, 24 мая 2021, 16:30 — REGNUM Из московского аэропорта «Домодедово» с 15 июня возобновляет полёты авиакомпания Uzbekistan Airways. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В компании пояснили, что решение о возобновлении полётов обусловлено обеспечением комфорта и повышением уровня обслуживания пассажиров.
Директор аэропорта «Домодедово» Андрей Павлов полагает, что «богатая история и культура Узбекистана привлекут внимание туристов».
Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт столицы центральной китайской провинции Хубэй города Ухань обслужил 87 000 пассажиров 5 мая, что является дневным рекордом с момента начала его работы в 1995 году.
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