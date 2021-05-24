Москва, , 16:29 — REGNUM Работа сайта предварительного голосования «Единой России» полностью восстановлена. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 24 мая, ресурс подвергся DDoS-атаке.

Сайт PG.ER.RU работает стабильно, потери данных не произошло, сообщил руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.

Он рассказал журналистам, что DDoS-атаку обнаружила система мониторинга, а работу сайта восстанавливали совместно со специалистами «Ростелекома». При этом на проведении процедуры это никак не отразится, добавил он.

Напомним, 24 мая «Ростелеком» фиксировал практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования «Единой России», отметил представитель компании. Накануне ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов подвергся сайт «Единой России» ER.RU. При этом на сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Системы защиты сайта оперативно сработали, оповестив администраторов департамента ИТ, и позволили обеспечить блокировку адресов атакующих, рассказал Вячеслав Сатеев.