Варшава, , 16:29 — REGNUM Концерн AstraZeneca снова отложил поставку своих вакцин от COVID-19 в Польшу. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик в эфире Polskie Radio.

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«На этот раз речь идет о задержке поставок 800 тысяч доз вакцин, которые должны были быть доставлены на этой неделе. Мы приносим извинения за определенные неудобства, поскольку в некоторых случаях сроки прививки пациентов второй или первой дозой будут перенесены. Мы надеемся, что уже через неделю ситуация стабилизируется», — заявил Дворчик, при этом не пояснил, по какой причине было принято решение перенести поставки.

В то же время Дворчик добавил, что в конце мая в Польше ожидается поставка более 2 миллионов доз вакцины производства Pfizer. Он также отметил, что по состоянию на 24 мая в Польше проведено около 18 миллионов прививок против коронавируса. Полностью вакцинированы уже около 5,6 миллионов граждан.

Напомним, это уже не первый случай внеплановой задержки в поставках вакцин против COVID-19 в Польшу. Ранее компания AstraZeneca также откладывала поставки вакцины по техническим причинам. Кроме того, в январе текущего года проблемы с поставками в Польшу были и у американского производителя вакцин Pfizer.