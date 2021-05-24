Манчестер, Великобритания, , 16:27 — REGNUM Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил трансфер 32-летнего аргентинского форварда Серхио Агуэро в каталонскую «Барселону» после завершения сезона. Соглашение аргентинца с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Об этом 24 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Также испанский специалист отметил, что «Барселона» с Серхио Агуэро станет гораздо сильнее в атаке.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Серхио Кун Агуэро принял участие в 12-ти матчах чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и голевой передачей. За десять лет пребывания в «Манчестер Сити» Агуэро забил 260 мячей в 389 играх.

Серхио Агуэро перешел в «Манчестер Сити» 27 июля 2011 года из мадридского «Атлетико». «Горожане» отдали за аргентинского форварда 45 миллионов евро.