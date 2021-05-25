Москва, 25 мая, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Сергей Дмитриевич Василисин (1910−1941) мечтал стать танкистом. Он окончил танковые курсы и получил специальность механика-водителя. В 1936 году за воинское мастерство, проявленное на учениях, отличные успехи в боевой и политической подготовке был награжден орденом «Знак Почета». Но вскоре в результате аварии Василисин сменил род войск и перешел в пехоту.

Сергей Дмитриевич Василисин

В начале войны служил в звании политрука (лейтенанта) в роте 325-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии в 14-й армии.

14 июля 1941 года с целью отвлечения неприятельских сил, наступающих на Мурманск, во вражеский тыл на северо-западный берег губы Большая Западная Лица был высажен десант, в который вошла рота Василисина. Операция началась успешно, плацдарм недалеко от Мурманска был взят, но вслед за этим последовали тяжелейшие бои. Безымянная высота, ключи к позиции неоднократно переходили из рук в руки. Сражение продолжалось несколько недель. После гибели командира командование ротой взял на себя Сергей Дмитриевич. 22 июля он был ранен, но не покинул поле боя. 2 августа его вновь тяжело ранило. В тот же день Василисин погиб, подорвавшись на мине, когда товарищи попытались перенести командира в безопасное место.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942 года политруку было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.