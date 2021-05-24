Варшава, , 16:25 — REGNUM Сотрудники пограничной службы Польши перехватили литовскую фуру, которая нелегально пыталась ввезти на территорию Польши 400 тысяч пачек сигарет из Белоруссии. Об этом сообщает Polskie Radio.

Водитель одной из литовских фур показался сотрудникам польской Пограничной службы взволнованным во время проверки документов, когда пересекал временно восстановленный из-за пандемии SARS-CoV-2 пункт пропуска на литовской-польской границе.

Было принято решение проверить его груз на соответствие того, что указано в декларации. И там вместо теплоизоляционных материалов было 40 тысяч пачек белорусских сигарет без акцизных марок. В ведомстве сообщили журналистам, что, если бы сигареты поступили на рынок, польская государственная казна потеряла бы почти 10 миллионов злотых.

Водитель фуры (гражданин Литвы) задержан. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.