Москва, , 16:24 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поступил оправданно, решив задержать основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом 24 мая заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«Посадка самолёта была с точки зрения юридической абсолютно легитимна на основании того, что там заложено взрывное устройство. А с точки зрения всего остального, что остаётся за кадром, с моей точки зрения, тоже остаётся в поле безопасности государства Беларусь», — заявил Калашников.

«Церемониться с теми, кто подрывает не только режим, но безопасность с его точки зрения, безопасность существования государства Беларусь и его личную безопасность президента государства Беларусь — нечего. Тем более в таких ситуациях, как посадка самолёта и задержание там человека», — считает он.

23 мая в Белоруссии экстренно посадили летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair, на борту которого находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.Самолёт совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Для сопровождения лайнера по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29. Позже в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД подтвердили задержание Протасевича.