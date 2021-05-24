Москва, , 16:23 — REGNUM Двигатель для российского перспективного космического корабля «Орел» прошел предварительные испытания, сообщает 24 мая госкорпорация «Роскосмос».

Специалисты НПО «Энергомаш» завершили климатические, коррозионные и огневые ресурсные испытания нового двигателя для пилотируемого космического корабля «Орел», подтвердив заявленные сроки службы силовой установки.

«На данный момент завершены климатические, коррозионные и огневые ресурсные испытания трех экземпляров двигателя, экспериментально подтвердившие назначенный срок службы — 7 лет, включая 560 суток летной эксплуатации в космосе», — цитирует говскорпорация слова заместителя главного конструктора по эксплуатации и испытаниям НИИМаш Владимира Муркина.

Уточняется, что в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» уже доставлены 30 «модальных макетов» двигателя для вибродинамических и тепловакуумных испытаний, а также 16 единиц стендовых двигателей МВСК02−01, специально предназначенных для огневых испытаний.

Напомним, ранее специалисты «Роскосмоса» заявляли, что проектируемый космический корабль «Орел» может войти в состав комплекса, способного совершать пилотируемые полеты к другим планетам или астероидам.

На данный момент известно, что новый корабль с экипажем из четырех человек предназначен для доставки людей и грузов на околоземные космические станции, а также является одним из ключевых элементов концепции освоения Луны.

В режиме автономного космического полета корабль «Орёл» сможет функционировать до 30 суток, а в составе орбитальной станции этот срок увеличивается до года. Общая масса корабля в варианте полета к орбитальной станции будет составлять коло 14,4 тонны и 19 тонн в варианте полета к Луне.

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