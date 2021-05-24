Сараево, , 16:36 — REGNUM Несколько сотен участников собрались 23 мая в Сараево на митинге поддержки палестинцев, организованном по приглашению ассоциации боснийско-палестинской дружбы. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Протестующие, собравшиеся возле Ратуши с флагами Палестины, проявили солидарность с гражданскими лицами, погибшими во время последних конфликтов Израиля и ХАМАС Участники акции осудили действия израильской армии.

«Пришло время из Сараево, из европейского Иерусалима, направить слова мира и поддержки палестинскому народу», — заявил Маджед Маароуф, глава ассоциации, объединяющей палестинскую диаспору в Боснии и Герцеговине.

К собравшимся также присоединились посол Палестины в Боснии и Герцеговине Резак Намоора, выражая благодарность за этот акт поддержки своих соотечественников.

«Убийство детей — это не самооборона» и «Свободная Палестина» — это некоторые из надписей на транспарантах, которые несли протестующие, среди которых было много женщин этих детей.

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