Ханты-Мансийск, 24 мая, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске неизвестные лица предложили жителям города альтернативные выборы в городскую думу по избирательному округу № 5. Вместо традиционных бюллетеней предложено в урны кидать окурки. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» один из кандидатов в местный парламент Виталий Чистов.

Vk.com/id355036114 Screenshot

Суть креативного голосования заключается в следующем. На улице установлен стенд с тремя кандидатурами в гордуму Ханты-Мансийска — Николай Молчанов от «Единой России», Виталий Чистов от ЛДПР и беспартийный «генеральный директор Tesla» Илон Маск. Перед каждым портретом стоят урны, в которые необходимо собрать окурки. Кто больше окурков наберёт — тот и победитель. На каждом бачке сообщается, что до голосования допускаются лица старше 18 лет.

Альтернативное голосование возмутило Виталия Чистова. «Креатив команды Николая Молчанова зашкаливает. Не скидывайте в урны свои персональные данные. Я даже юридически в эту бредовую тему вмешиваться не буду. Кошка скребёт на свой хребет», — заявил Виталий Чистов на своей странице.

Директор «Водоканала» Николай Молчанов подтвердил интернет-газете Znak.com, что урны с бычками — это инициатива кого-то из его команды.

«Уверен, что от этого выиграет только окружающая территория», — прокомментировал Молчанов.

И жителям столицы Югры данный перфоманс понравился.

«Стильно. Модно. Молодежно. А что сразу не биотуалеты?», — комментируют они предвыборный креатив.