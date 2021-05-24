Галич, Костромская область, , 16:23 — REGNUM Заместителя начальника пожарной части в Галиче осудили за мошенничество — сообщает прокуратура Костромской области.

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С 2015 по 2019 год работник получал надбавку к зарплате «за вредность», полагающуюся за использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в задымленных и загазованных помещениях. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре, в действительности начальник не принимал непосредственного участия в ликвидации таких возгораний и не носил средств защиты.

За четыре года осужденный обманом получил 62 тысячи рублей надбавок из средств, принадлежащих ГУ МЧС России по Костромской области. На суде обвиняемый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме этого, с осужденного взыскали полную сумму надбавок, незаконно полученных за четыре года работы.

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